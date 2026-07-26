Gürcistan Mutfağının Peynirli Lezzeti: Khachapuri

Khachapuri’nin Tarihçesi

Khachapuri, Gürcistan mutfağının en tanınmış ve en sevilen geleneksel yemeklerinden biridir. Gürcücede “khacho” lor veya peynir, “puri” ise ekmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle khachapuri, en basit ifadeyle “peynirli ekmek” olarak tanımlanabilir.

Yemeğin ortaya çıkışı, Gürcistan’ın eski kırsal yaşam kültürüyle ilişkilendirilmektedir. Hayvancılığın ve süt ürünlerinin yaygın olduğu bölgelerde, evde hazırlanan hamurların yerel peynirlerle birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde Gürcistan’ın farklı bölgelerinde farklı khachapuri çeşitleri geliştirilmiştir.

En bilinen çeşitlerinden biri, Karadeniz kıyısındaki Acara bölgesine özgü Acaruli Khachapuridir. Tekne biçiminde hazırlanan bu çeşidin ortasına peynir, yumurta ve tereyağı eklenmektedir. Tekne şeklinin denizcilik kültürünü, ortasındaki yumurtanın ise güneşi temsil ettiği yönünde yorumlar bulunmaktadır.

Khachapuri, Gürcistan’da yalnızca bir yemek değil; aile sofralarının, misafirperverliğin ve paylaşmanın da önemli bir simgesidir. Günümüzde kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde tüketilmekte, restoranlardan sokak fırınlarına kadar pek çok yerde sunulmaktadır.

Malzemeler

Hamur için

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Gerektiğinde birkaç yemek kaşığı ılık su

Peynirli iç harcı için

200 gram mozzarella peyniri

150 gram beyaz peynir

100 gram kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için