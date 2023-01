Güneyden basın özetleri (24.01.23)

Bugünkü Kıbrıs Rum gazetelerinde yer alan ana haberler, Averof Neofitu’nun vergi reformu programı, Andreas Mavroyannis’in iktidarının ilk yüz gününün icraat programı, adaylar arasındaki fark mesafesinin kapanması ve Likavitos Polis karakoluna yapılması planlanan bir saldırı ihbarı…

Alithia gazetesinin ana haberi

“İşte inovatif vergilendirmenin avantajları – Sadece bir tuşa basarak yurttaşlar Averof’un aile gelirine dair önerisinden ne kadar kazanç sağlayabileceğini şimdiden bulabilir” başlıkları altında şu noktalar öne çıkıyor:

Cumhurbaşkanı adayı Averof Neofitu iş arkadaşlarının aile gelirinden gerçek örneklerle, dün, planladığı vergi reformunun ayrıntılarını verdi.

Elektronik olarak averof.cy web sitesi aracılığıyla artık gelir vergisinden ne kadar tasarruf edeceğimizi öğrenebiliriz.

Averof Neofitu ayrıca yarın 52.000 aileye daha fayda sağlayacak yeni bir vergi reformu önerisini de açıklayacak.

DİSİ Cumhurbaşkanı adayı, bu ülkede bugüne kadar yapılmış, ailelere vergi muamelesi ile ilgili en önemli ve en radikal sosyal reform olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin Andreas Mavroyannis’in ilk yüz günlük icraat programını açıklamasıyla ilgili

“100 gün içinde 50+1 icraatla ülke yeni bir sayfa açacak - Mavroyannis, kapsamlı ve maliyeti çıkarılmış bir planla ülkeyi yönetmeye hazır” başlıkları altında veriliyor.

Ön sayfada öne çıkartılan noktalar:

Derhal BM Genel Sekreterine başvurarak inisiyatif üstlenmesini isteyecek. Genel Sekreteri Kıbrıs’a davet edecek.

Teknokratlar, bilim insanları ve politikacılardan oluşacak bir Bakanlar Kurulu oluşturulacak.

Ekonomik Suçlar Savcılığı kurumu oluşturulacak.

Konut kredilerinin faizleri kriterler bazında devlet tarafından sübvanse edilecek

Politis gazetesinin ana haberi:

“Fark mesafesi kapanıyor, oranlar gitgide birbirine yaklaşıyor – Son anket mevcut verileri değiştirdi ve üç ana adayı da oyuna dahil etti”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 13 gün kaldı. Üç ana adayın yönetimi ele almak amaçlı aralarında verdikleri mücadele dorukta. İkinci tura geçmelerini sağlayacak son oyu da kaçırmamakta kararlılar.

Averof Neofitu ile Andreas Mavroyannis’in seçim ofisleri, gerek yapılan anketlerden gerekse de halkla temaslarından aldıkları mesajların artık verilerin gün be gün değil an be an hızla değiştiğini savundu.

Birinci sıradaki adayla üçüncü sıradaki aday arasındaki farkın büyük ölçüde kapanması, hem ilk tura dair yeni veriler oluşturdu, hem de aynı zamanda seçimin ikinci turunu da son derece öngörülemez bir sonuçla yeni bir süreç haline getirdi.

Filelefteros gazetesi seçimler konusuyla ilgili haberini ana haberinin hemen altında veriyor.

“Seçim öncesi satranç oyununda son hamleler”

Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Averof Neofitu’nun son üç mitinginde bizzat yer alacak. Dün Cumhurbaşkanlığı'nda Hükümet ile DİSİ arasında yapılan görüşmede kaydedilen gelişmelerin değerlendirilmesi yapıldı. Nikos Hristodulidis, kamuoyu yoklamalarında kaydettiği avantajı pekiştirmenin ve popülaritesini referandumda oya dönüştürmenin peşinde. Dün yönetiminin ilk 100 günlük 50 artı 1 icraat önerisini açıklayan Andreas Mavroyannis, son kulvara güçlü girdi.

Filelefteros’un ana haberi de şöyle:

“Çete saldırısı planlanıyordu – Lefkoşa’nın merkezinde Likavitos Polis Karakoluna – Atina İnterpolünden Kıbrıs Polis Kuvvetlerine bilgi verildi – 11 kişi tutuklandı. Aralarında bir öğretmen çift de bulunuyor”

Yunan Polisi tarafından çökertilen, Yunanistan’dan Kıbrıs’a gelen bir suç çetesinin mensupları Likavitotos Polis Merkez karakoluna saldırı düzenlemeyi planlıyordu. Atina İnterpol’ü Kıbrıs Polisini bu konuda bilgilendirdi ancak bir suç çetesinin bir polis karakolunu, hele ki tutukluların orada uzun süre tutulmadığı, tanıkların bulundurulmadığı Likavitos Karakolu gibi bir karakolu kendine neden hedef olarak seçmiş olduğu hâlâ bir muamma olarak kalmaya devam ediyor.

Yunan polisinin çeteye baskını sırasında altı yabancı şahıs -Sırp ve Arnavutluklu- ve dört Yunanlı tutuklandı. Yunanlı çete mensuplarından ikisi Attiki okulunda çalışan bir öğretmen çiftti.

Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer başlıca haberlerinden bazıları:

Filelefteros’tan kısa kısa:

“Özürlü kişileri kısırlaştırmaya zorluyorlar – İlgili yasa yok”

Kıbrıs Özürlü Kişiler Federasyonu KYSOA Başkanı Hristakis Nikolaidis özürlü kişilerin doğurganlığını engelleyici öjenik metotlar ve ortaçağ pratiklerinin kullanıldığının altını çizdi. “Kendileri ya da eşleri özürlü olan kadınlar zorla kısırlaştırılıyor. Bu tür insanlık dışı uygulamalar kurumlarda dahi yapılıyor. Zorunlu kürtajlar da öyle” dedi.

KYSOA Başkanı bu tür uygulamaların yasalar kapsamına alınarak ceza gerektiren suça dönüştürülmesini talep etti.

“Devlet hastaneleri huzurunun kaderi bugün belli olacak – 10 saatlik toplantı”

Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu OKİPİ bugün Sağlık Bakanına ve sendikalara Kurumun toplu sözleşme önerisini teslim edecek.

“YESİ’de 80 yaş üstünde 15 doktor – Sağlık Sigortası Kurumu OAİ ilgili bi plan üzerinde çalışıyor”

OKİPİ Sağlık Sistemi YESİ kapsamındaki doktorların yaşına göre kabul edebilecekleri hasta sayısını belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor.

Şu anda YESİ’de 75 yaş üstü 70 doktor hizmet sunuyor. Bunlardan 30 tanesi şahsi doktor, 40 tanesi ise uzman hekim. YESİ doktorlarından 15’i ise 80 yaşın üstünde. Yedisi şahsi doktor, 8’i uzman hekim. 2 doktor da 82 yaşın üzerinde bulunuyor.

“Tatar’ın attığı topu pas geçtiler”

Ne Cumhurbaşkanı ne de cumhurbaşkanı adayları Kıbrıs Türk Lideri Ersin Tatar’ın açıklamalarına cevap vermedi, Türk tarafının Kıbrıs sorununa yönelik talepleri konusuna girmedi.

Alithia gazetesinden:

“Sağlık alanında iyileştirilmiş toplu sözleşme önerisi”

İlgili öneri bugün Sağlık Bakanına sunulacak ve nelerin değiştiği konusu irdelenecek.

Sağlık Bakanı eczacılık dalında da grevlerin önlenmesi amacıyla eczacılara da tatmin edici bir önerinin sunulmasını umut ediyor.

“Polisin elinde yedi şüpheli - Limasol’daki Grivas’ı anma töreninde huliganların neden olduğu olaylar öfke yarattı”

Bir şüpheli daha aranıyor. Bu arada elde edilen fotoğraflar arasında da 13 kişi daha tespit edilmeye çalışıyor.

Politis gazetesinden:

“Polis gene uykudaydı – Grivas’ı anma töreni”

Bir kez daha beyinsizler istediğini yaptı, polis olaylara ne mani olabildi ne de düzeni sağlayabildi. Şimdi adeta körebe oyunu oynayarak suçluları tutuklamak için koşturuyor.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis olaylara yol açanların uyuşturucu etkisi altında olan anarşistler olduğundan söz etti.

“Perşembe günü genel grev var – Memleket felç olacak”

Hastaneler, hava alanları, okullar… Sendikaların hayat pahalılığı ödeneği için karar verdikleri önümüzdeki Perşembe günkü üç saatlik genel grev nedeniyle her şey felç olacak. Grev 12:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

“Kıbrıs’ta ilk – Zehir kullanarak tavşanla beslenen kartalları öldüren kişiye yargısız 21 bin avroluk ceza”

Zehirli yemle kartalları zehirlediğine kanıtlar elde edilen bir kişi 21 bin avro ceza parası ödeyecek. BirdLife Cyprus Derneği tarafından yapılan açıklamada 2021’in Aralık ayında Limasol’un Dierona bölgesinde ölü olarak bulunan 2 kartal ve bir şahin olayı ile ilgili araştırmalar sonuç verdi ve elde edilen deliller sonucunda faile ulaşıldı.