Güneyden 50 megavat alındı

Kıbrıs Elektrik İdaresi AİK’in, kuzeydeki makamlarının talebi üzerine, geçen pazartesi akşamından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyine, mali bir uzlaşma karşılığında, 50 megavat civarında elektrik enerjisi vermeye başladığı ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, güneydeki “elektrik iletim sistemi operatörü” konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, maliyet hesaplama yönteminin güncel yakıt fiyatları gibi bazı parametreler revize edilerek belirlendiğini ifade ederken, AİK’e ödeme yapılması yöntemine, Kıbrıslı Türk toplumunun temsilcisiyle yapılacak istişarenin ardından karar verileceğini belirtti.

Bunun farklı bir uygulama olduğunu, çünkü önceden iki toplum arasındaki Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde enerji mahsuplaşması uygulandığını ifade eden gazete, Kıbrıs’ın kuzeyi tarafından güneye elektrik alınması için her başvuru yapıldığında, daha sonraki aşamada bunun iade edildiğini anımsattı.

Gazete, geçtiğimiz gün kuzeyin yaklaşık iki kat elektrik alınması talebinde bulunulduğunu, ancak güneydeki ihtiyacın da yüksek olması nedeniyle bunun yarısının karşılandığını ekledi.

Sağlık Bakanından kuzeydeki hastalar konusunda açıklama

Öte yandan Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas ise gazeteye yaptığı açıklamada, “iki toplumlu grup” aracılığıyla kendilerine düne kadar, kuzeydeki hastalara sağlık hizmeti sağlanması konusunda herhangi bir talep iletilmediğini söyledi.

Güneydeki yetkililer tarafından konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmadığı, bununla birlikte ihtiyaç olması halinde, güneyin talebe hızlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunun ifade edildiği kaydedildi.