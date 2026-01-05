Güneyde yatırım ve borç miktarlarında artış

Kıbrıs’ın güneyindeki bankalardaki yatırımlarda 331 milyon Euro, borç miktarında ise 72 milyon Euro artış kaydedildi.

Politis gazetesi, adanın güneyindeki bankalardaki mevduat ve kredi borçlarına ilişkin Kasım ayı rakamlarına yer verdi.

Gazete, Kasım ayında yatırım miktarının 330 milyon 800 bin Euro artışla 57 milyar Euro’ya ulaştığını belirtirken, borç miktarında ise 72 milyon Euro’luk artış kaydedildiğini vurguladı.