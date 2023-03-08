Güneyde gündem, elektrik fiyatlarının düşürülmesi

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, hükümetin önceliğinin elektrik fiyatlarını düşürmek olduğuna dair güvence vererek, bunun kendisi için bir meydan okuma vurguladı.

Papanastasiu meclis enerji komitesinde yaptığı konuşmada, henüz belirli bir tarih sözü veremediğini belirtti ve uygun çözümleri incelemek için süre istedi.

Enerji komitesinde ayrıca, tüketicinin en düşük fiyatlı ürünü seçebilmesi için çeşitli ürünlerin fiyatlarını kaydedip karşılaştırabileceği ‘Tüketici Sepeti’ adlı uygulamanın cep telefonlarına aktarılması ele alındı. Milletvekilleri, Papanastasiou'nun ilgili yasa tasarısını bir ay içinde meclise sunması için bakana baskı yaptı ve Papanastasiu yasayı sunacağına dair söz verdi.