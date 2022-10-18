Güneyde 'elektrikli arabalar' için teşvik geliyor

Kıbrıs'ın güneyinde çevreyi kirleten araçlar yerine elektrikli araçların yaygınlaşması için teşvik uygulanacak.

13 milyon Euro'luk üç ayrı teşvik ve destek programının yeni bütçe yılında devreye girmesi için hazırlık yapılıyor.

Politis'ten Michalis Hatzistylianou'nun haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, yıl sonundan önce açıklanması beklenen hibe programı ile yeşil enerji hareketini ileriye taşıyacak.

Bu amaçla, 2023 devlet bütçesine 13 milyon € tutarında fon dahil edilecek, üç ayrı mali teşvik planını açıklanacak.

2023 devlet bütçesine göre 8 milyon Euro tahsis edilecek elektrikli araç alımı için hibe planı, kirletici araçların geri çekilmesi ve alternatif "düşük emisyonlu" ulaşım modları için teşvik verilmesini hedefliyor. planıdır.

Ayrıca 4 milyon Euro tutarında verilecek destekle de konutlara ve işyerlerine şarj noktalarının kurulması hedefleniyor. | Politis - Yenidüzen