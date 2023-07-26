Güneyde elektrik ihtiyacı Bin 243 MW’a ulaştı

Kıbrıs'ın güneyinde elektrik ihtiyacı 24 Temmuz Pazartesi günü, son yılların en yüksek değeri olan Bin 243 Megawat’a ulaştı.

Fileleftheros’un, Kıbrıs elektrik enerjisi iletim sistemi otoritesi (DSMK) verilerine dayandırdığı habere göre Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren elektrik enerjisi talebi Bin 243 MW’a dayandı, zaman zaman da Bin 246 MW’a yükseldi. İhtiyacın önümüzdeki günlerde Bin 240 MW seviyesinde olacağı öngörülüyor.