Güneyde elektrik fiyatları son iki yılda yüzde 90 arttı

Kıbrıs’ın güneyi, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasında, yüksek elektrik ücretleri uygulanan ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın araştırmasına dayanarak güneydeki elektrik fiyatlarının ise son iki yılda rekor kırarak yüzde 90 artış gösterdiğine de dikkati çekti.

Gazete, güneydeki elektrik ücretlerinin, AB ortalamasından yüzde 15 daha fazla olduğunu yazdı.

Habere göre 100 kilovat başına 28.4 Euro olan Avrupa’ya göre güneyde 2022 yılının ikinci yarısında ortalama elektrik ücretleri 100 kilovat başına, 32.6 Euro şeklinde kaydedildi.