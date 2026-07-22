Güneyde dışarda çalışmak yasak, kuzeyde serbest!

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkacağını açıklayarak, turuncu uyarı yayımladı.

Bu bağlamda güneydeki Çalışma Bakanlığı saat 12.00 ila 16.00 arasında dışarda çalışmayı yasakladı.

Alınan kararın motosiklet, bisiklet, scooter ve elektrikli scooter kullanılarak gerçekleştirilen tüm ağır ve orta ağırlıktaki dış mekan işlerinin yanı sıra ürün, gıda, posta ve diğer eşyaların teslimat hizmetlerini de kapsadığı da duyuruldu.

Meteoroloji Dairesi turuncu uyarının bugün 12.00'den akşamüzeri 17.00'ye kadar geçerli olacak.

Aşırı sıcakların yaşanmasıyla güneyde tedbirler alınırken, adanın kuzeyinde henüz bir tedbir alınmış değil.