Güneyde asgari ücret 1088 Euro’ya yükseltildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marinos Moushouttas, aylık asgari ücreti 1.000 Euro'dan 1.088 Euro'ya çıkarma kararını açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı'nda yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kıbrıslı Rum Çalışma Bakanı, Hükümetin genel makroekonomik ve sosyal verileri değerlendirdikten sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önerisi doğrultusunda, 2025 Asgari Ücret Sınırı Değişiklik Kararnamesini çıkarmaya karar verdiğini, bu kararnamenin, altı aylık kesintisiz çalışmanın tamamlanmasının ardından tam zamanlı çalışanlar için aylık asgari ücretin 1.000 avrodan 1.088 Euro’ya çıkarılmasını öngördüğünü söyledi.

Söz konusu kararnamede, altı aylık kesintisiz çalışma süresini tamamlamadan önceki aylık asgari ücretin 900 Euro’dan 979 Euro’ya çıkarılmasına yönelik bir hüküm de yer aldığını, aynı zamanda 2025 yılı için öngörülen büyüme oranındaki yavaşlamanın da dikkate alındığını, böylece artışın özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için istihdam ve kalkınma beklentilerini olumsuz etkilememesinin sağlandığını sözlerine ekledi.

Kıbrıslı Rum Bakan, düşük ücretli çalışanların hükümetin hedefli politikalarının merkezinde yer aldığını ve bu vatandaşları yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinden korumanın öncelikli olduğunu sözlerine ekledi, "Asgari ücretteki artışın yaklaşık 50 bin işçiye fayda sağlaması bekleniyor" dedi.

Marinos Moushouttas, yeni düzenlemenin, 1 Ocak 2026'dan önce yayınlanacak olan kararnameyle birlikte yürürlüğe gireceğini ve 1 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacağını söyledi.