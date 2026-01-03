Güneyde 82 yaşındaki bir kişi grip nedeniyle hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde 82 yaşındaki bir kişinin aralık ayı sonunda grip nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 82 yaşındaki bir kişinin grip yüzünden hayatını kaybettiğini yazarken, Alithia ise haberinde söz konusu kişinin ciddi bir tıbbi geçmişe sahip olduğunu yazdı.