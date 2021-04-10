Güneyde 446 yeni vaka, 4 ölüm
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 49,314 test yapıldı, 446 yeni pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 49,314 test yapıldı, 446 yeni pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerin, 87, 59 ve 73 yaşındaki üç erkek ve 77 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.
Hastanelerde 52'si ağır olmak üzere 204 kişi yatıyor. Bunlardan 30'u entübe durumda…
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Etiketler : güney, Coronavirüs