Güneyde 113 vaka, can kaybı yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Coronavirüsten yeni ölüm bildirilmezken, 113 yeni pozitif vaka kaydedildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Coronavirüsten yeni ölüm bildirilmezken, 113 yeni pozitif vaka kaydedildi. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, hastalığa atfedilen ölüm sayısının 197'de kaldığını açıkladı.
Şu anda 50'si ağır olmak üzere toplam 140 Covid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.
Son 24 saatte güneyde PCR ve hızlı test ile toplam 22.674 test gerçekleştirildi. 113 yeni vaka yüzde 0,5 pozitiflik oranı verdi. Toplam vaka sayısı 30.770'e ulaştı.
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Etiketler : güney, Coronavirüs