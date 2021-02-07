Güney açılıyor

Kıbrıs'ın güneyinde, Koronavirüsle mücadele çerçevesinde yürürlükte olan karantinanın yarın kalkacak olmasına hazırlanıyor.

Kıbrıs radyosu konuya ilişkin haberinde, güneyde uygulamada olan karantina kurallarının gevşetilmesinde yarın bir diğer aşamaya geçileceği, okulların bazı sınıflarında yeniden öğrenime başlanılacağını ve perakende satış yapan dükkanların yarın yeniden açılmaya hazırlandığını aktardı.

Haberde, yarın işbaşı yapacak sektörlerde çalışacakların, eğer bugüne kadar yapmamışlarsa, bugün hızlı test yaptırmaları gerektiği belirtildi.