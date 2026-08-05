Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Asbaşkanı Güzoğlu'ndan Dünya Emzirme Haftası mesajı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Asbaşkanı Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu, 1–7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası nedeniyle mesaj yayımlayarak, anne sütünün bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren koruyucu, doğal, ekonomik ve yaşam boyu sağlık sağlayan bir besin olduğunu belirtti.

Güzoğlu mesajında, anne sütüyle beslenmenin hayati bir öneme sahip olduğunu hatırlatarak, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi’nin, tüm bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesini ve 6. aydan sonra uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini önerdiğini ifade etti.

Doğumdan sonraki ilk günlerde gelen sarımsı koyu kıvamlı süt olan kolostrumun, bebeğin ilk aşısı gibi olduğunu; yoğun bağışıklık maddeleri sayesinde bebeği enfeksiyonlara karşı koruyarak, sindirim sistemini desteklediğini vurgulayan Güzoğlu, emzirmenin anne ve bebeğe olan faydalarına değindi.

Emzirmenin başarılı olabilmesi için anneye doğum öncesi ve sonrası destek verilmesi gerektiğini ve doğumu izleyen ilk saatin, "altın saat" olarak kabul edildiğini kaydeden Güzoğlu, bebeğin anneyle ten tene temasının sağlanması ve emzirmenin ilk saat içinde başlatılmasının hem süt üretimini desteklediğini hem de bebeğin yaşama uyumunu kolaylaştırdığını ifade etti.

Toplumda emzirme ile ilgili sıkça karşılaşılan bazı yanlış inanışların, emzirmeyi olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Güzoğlu, doğru emzirme tekniği ve uygun profesyonel destekle sorunların büyük çoğunluğunun çözülebildiğini belirtti.

Çalışan anneler için doğum sonrası dönemde uygun çalışma koşullarının sağlanmasının önemine dikkat çeken Güzoğlu, iş yerlerinde hijyenik, mahremiyet sağlayan süt sağma ve saklama alanlarının oluşturulması, emzirme ve süt sağma molalarının etkin biçimde kullanılabilmesi, esnek çalışma modelleri veya kademeli işe dönüş uygulamalarının desteklenmesi ve çocuk bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının, çalışan annelerin emzirmeyi sürdürmelerine katkı sağladığını kaydetti.

Güzoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Emzirme; doğal, ekonomik, sürdürülebilir ve yaşam kurtaran bir süreçtir. Her bebeğin anne sütü ile beslenme, her annenin de bu hakkı kullanabilmesi için toplum tarafından desteklenme hakkı vardır.

Bilinçli anneler, sağlıklı bebekler ve güçlü bir toplum için emzirmeye destek olalım.”