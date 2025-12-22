GÜÇ-SEN’den grev uyarısı

Gazimağusa Limanı’nda artan iş yükü ve kronik personel eksikliği hem çalışanları hem de hizmet alanları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), yaşanan sorunlara çözüm üretilmemesi halinde eylem ve grevlerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

GÜÇ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mağusa Limanı’nda iş hacminin giderek arttığına dikkat çekilerek, buna karşın personel istihdamının yetersiz kaldığı vurgulandı. Açıklamada, yönetenlerin personel alımı konusunda ağır davrandığı, gerçek ihtiyacı karşılamayan münhal açılımları yapıldığı ve geçici istihdamla sorunun ötelenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Sendika, özellikle bir yıldır bekleyen gümrük muhafaza memuru alımlarının hâlâ sonuçlandırılmamasının, limandaki işleyişi daha da zorlaştırdığını belirtti.

“Dökme yük, trafik ve sağlıksız çalışma koşulları”

Açıklamada, personel eksikliği nedeniyle işlerin yavaşladığı, bunun da liman içinde tır ve kamyon yoğunluğunu ciddi şekilde artırdığı kaydedildi. Arpa, buğday, çimento ve kömür gibi dökme yüklerin gemilerden boşaltılarak liman sahasında kamyonlara yüklendiği belirtilirken, bu durumun çalışanlar için sağlıksız koşullar yarattığı ifade edildi.

Söz konusu taşımaların şehir trafiğinde de ciddi sıkışıklıklara neden olduğu vurgulanan açıklamada, limandaki aydınlatma eksikliklerinin gece saatlerinde güvenlik risklerini artırdığına dikkat çekildi.

“Sorumluluk yönetenlere ait olacak”

GÜÇ-SEN, sorunların çözümü için bugüne kadar bürokratik yolları tercih ettiklerini ancak sonuç alınamaması halinde önümüzdeki günlerde eylem ve grevlerin gündeme gelebileceğini açıkladı. Böyle bir durumda yaşanabilecek olumsuzlukların sorumluluğunun yönetenlere ait olacağı da net bir dille ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, yaşanan tüm sorunlar kamuoyunun bilgisine sunularak, yetkili merciler ivedilikle çözüm üretmeye çağrıldı.