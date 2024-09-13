Gözler yeni asgari ücrette

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın 3'üncü asgari ücretini belirlemek için bugün toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak toplantı saat 09.30'da başlayacak.

İstatistik Kurumu Ağustos ayı hayat pahalılığını yüzde 3,28 açıklamış, 4 aylık hayat pahalılığı %19 seviyesine yükselmişti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Ağustos 2024 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 27 bin 402 TL olarak hesaplamıştı.

Son yapılan asgari ücret artışında rakamlar brüt 33 bin 926, net ise 29 bin 516 TL olarak açıklanmıştı.