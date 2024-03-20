Gönyeli'de yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Gönyeli'nin bazı bölgelerine yarın üç buçuk saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Gönyeli Adamar bölgesi, Bornova Sokak, Ünüvar Sokak, Şanlıova Sokak, Şehit Hüseyin Amca Caddesi ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.