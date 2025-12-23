Gönyeli’de bir evde yangın çıktı

Gönyeli’de Uslu Sokak Batıkent Villalarında bir şahsa ait evde elektrikli sobanın koltuğu tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.50'de meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu elektrikli soba, ikili koltuk, televizyon, kapı ve pencereler yanarak zarar görürken, duvarlarda da islenme oluştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.