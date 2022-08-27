Gönyeli son 12 saattir elektriksiz

Gönyeli'nin bazı bölgelerine son 12 saattir elektrik verilmiyor.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Çemberi ile Gönyeli camii arasındaki bölgenin kuzey doğusu, dün akşam saat 20.20'den bu yana elektriksiz.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre kesinti, 3 farklı yer altı kablosunun patlaması nedeniyle devam ediyor.

Yetkililer, elektrik enerjisinin saat 12.00 sıralarında verileceğini açıkladı. Yani Gönyeli, en az 15 saat elektriksiz kalmış olacak.

Bazı bölgelere 12’de elektrik verilmesi öngörülüyor…

Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada; Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölgedeki arızanın tespit edildiği, belirtilerek, saat 12.00’de elektrik verilmesi öngörüldüğü açıklandı.

Kooperatif Gaz Çemberi civarı, Gönyeli Belediye Binası batısı, Levent İlkokulu bölgesi, Gönyeli alt geçit ile üst geçit arasında kalan bölgelere elektrik verildi

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 21.00’den itibaren Kooperatif Gaz Çemberi civarı, Gönyeli Belediye Binası batısı, Levent İlkokulu bölgesi, Gönyeli alt geçit ile üst geçit arasında kalan bölgelere elektrik verilemediğini kaydeden KIB-TEK, arızanın giderildiğini ve saat 07:57'de bölgelere enerji verildiğini duyurdu.

KIB-TEK tarafından yapulan duyurular şöyle:

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

26 Ağustos 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 20:22’den itibaren; Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölgeye elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır. ** Arıza tespit edilmiş olup, saat 12.00 da verilmesi öngörülmektedir.

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

26 Ağustos 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 21:04’ten itibaren Kooperatif Gaz Çemberi civarı, Gönyeli Belediye Binası batısı, Levent İlkokulu bölgesi, Gönyeli alt geçit ile üst geçit arasında kalan bölgelere elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır. Saat 07:57'de bölgeler enerjilenmiştir.