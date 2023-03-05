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Göçmenköy’de iki saatlik elektrik kesintisi

Göçmenköy’de iki saatlik elektrik kesintisi

​​​​​​​Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç kesme çalışması nedeniyle bugün iki saat süreyle Lefkoşa Göçmenköy bölgesine elektrik verilemeyecek.

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç kesme çalışması nedeniyle bugün iki saat süreyle Lefkoşa Göçmenköy bölgesine elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, saat 10.00 ile 12.00 arasındaki kesintiden Göçmenköy Kahvesi ve civarı etkilenecek.

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