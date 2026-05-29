“Baş suçlu ağaç katili olan Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle'dir”

Biyologlar Derneği eski başkanlarından çevre aktivisti Hasan Sarpten, çam kese böceğine karşı alınamayan önlemden dolayı yaşanan tahribata dikkat çekerek, “Çam kese böceği sorunu çözüldü! Çünkü, ülkedeki çam ağaçlarının büyük bir kısmı uyarılarımız dikkate alınmadığı ve gerekli tedbirler hayata geçirilmediği için yok oldu gitti” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan ve buna ilişkin açıklama yapan Sarpten, “Yok alternatif yöntemle mücadele edilecek, yok çam kese böceği ağacı öldürmez, yok bu ağaçlar kurur gibi olur ama Haziran'da yeniden yeşerir diye diye UBP-DP-YDP Hükümeti ve onun ormanlardan sorumlu ‘Tarım Bakanı’ sayesinde ormanlarımız yok oldu” dedi.

Sarpten, kitlesel ağaç ölümlerinin doğal olmadığını ve bundan hükümetin sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak, “Baş suçlu ise ağaç katili olan Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle'dir. Bakan Kelle; beceriksiz ve basiretsiz bir bakan değildir. Ormanları yönetememiş, koruyamamış ve uyarılara rağmen gerekli önlemleri ‘kasten’ almamıştır” açıklamasında bulundu.

İlgili paylaşım şu şekilde:

“Çam kese böceği sorunu çözüldü! Çünkü, ülkedeki çam ağaçlarının büyük bir kısmı uyarılarımız dikkate alınmadığı ve gerekli tedbirler hayata geçirilmediği için yok oldu gitti...

Fotoğraflarda gördüğünüz Lefkoşa-Güzelyurt yolu üzerinde "ikidere" olarak bilinen ve yoğun genç çam ağaçlarının yer aldığı bölge ülkenin genelinde yer alan "çam mezarlıklarına" sadece bir örnektir.

Ülke genelinde 25 bin hektar civarındaki çam ağacı platasyonlarının olduğu birçok noktada benzer görüntü var. 2020 yılında sonlandırılan "havadan ilaçlama" sonrası ilk birkaç yıl zararlılara karsı direnen cam ağaçlarımızın 6.yılın sonunda geldiği nokta içler acısıdır.

Yok alternatif yöntemle mücadele edilecek, yok çam kese böceği ağacı öldürmez, yok bu ağaçlar kurur gibi olur ama Haziran'da yeniden yeşerir diye diye UBP-DP-YDP Hükümeti ve onun ormanlardan sorumlu "Tarım Bakanı" sayesinde ormanlarımız yok oldu!

Yıllar içinde "çam kese böcekleri" tarafından ibareleri yenilen ve zayıf düsen ağaçlar ardından ikincil zararlı olan "kabuk böcekleri" tarafından istila edildiler. Öyle ki, geçtiğimiz kışın oldukça yağışlı geçmesine rağmen ağaçlar bir türlü kendine gelemedi ve birçoğu kurudu.

Orman Dairesi tarafından son bir yılda 2000'den fazla kuruyan ağacın kesilmiş olmasına rağmen halen binlerce kurumuş çam ağacı birer "ceset" gibi ormanların içinde duruyor. Kurak geçecek yaz aylarında yangınlar karşısında bunların "barut fıçısı" görevi üstlenecek olması ise ayrı bir tehlikedir.

Bu kitlesel ölümler doğal değildir ve hükümetin sorumluluğu vardır. Baş suçlu ise ağaç katili olan Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle'dir. Bakan Kelle; beceriksiz ve basiretsiz bir bakan değildir. Ormanları yönetememiş, koruyamamış ve uyarılara rağmen gerekli önlemleri "kasten" almamıştır.

Çevre Platformu olarak yüz yüze yaptığımız görüşmelerde "havadan ilaçlama" yapacağı sözünü vermiş, meclis kürsüsünden "gerekirse" havadan ilaçlama yapacağını dile getirmiş ama nedense sözünü tutmamış ve açıkça "yalan" söyleyerek görevini ihmal etmiş ve ağaçların ölmesine neden olmuştur.

Tüm bunların sonucunda, söylenecek çok fazla şey vardır ama duygularımı en hafif şu şekilde ifade edebilirim; böyle bakan olmaz olsun! Dilerim ölen her bir ağacın vebali bir gün gelir sizi bulur…”