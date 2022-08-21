Girne’de 6 saatlik kesinti

Girne’de yarın Güneş Sokak ile Lapta Yavuzlar Lisesi ve civarında, 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Güneş Sokak ile Lapta yavuzlar lisesi ve civarına, elektrik verilemeyecek.