Girne’de 6 saatlik kesinti
Girne’de yarın Güneş Sokak ile Lapta Yavuzlar Lisesi ve civarında, 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
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Girne’de yarın Güneş Sokak ile Lapta Yavuzlar Lisesi ve civarında, 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Güneş Sokak ile Lapta yavuzlar lisesi ve civarına, elektrik verilemeyecek.
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