Girne Belediyesi’nin düzenlediği Yeni Yıl Pazarı'na yoğun ilgi

Girne Belediyesi tarafından Bellapais Köy Meydanı’nda düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, ilk iki gününü yoğun katılımla tamamlandı. Üç gün sürecek organizasyon kapsamında bugün, Yeni Yıl Pazarı akşam 20:00'ye kadar devam edecek.

Girne Belediyesi Yeni Yıl Pazarı'na olan yoğun ilgi nedeni ile 28 Aralık Pazar günü; otoparklardan köy meydanına shuttle servisi başlatacak. English School of Kyrenia ve Bellapais Tatlısu Halk Odası Futbol Stadyumu otoparklarından düzenli shutlle servis kalkacak.

Yeni Yıl Pazarı’nda 27 Aralık Cumartesi günü düzenlenen Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu’nun dinletisi, Filipinliler Topluluğu dans gösterisi, Arjantin tango performansı, çocuklara yönelik Noel Baba hediye dağıtımı ve Zumba Kids dans gösterileri büyük ilgi gördü. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen konserler ve DJ performansları da katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikte bugün

Yeni Yıl Pazarı, bugün de dopdolu bir programla ziyaretçilerini ağırlıyor. Saat 10.00’da stantların açılmasıyla başlayacak etkinliklerde, 11:00–11:30 saatleri arasında Filipinliler Topluluğu dans gösterisi sahnelenecek. 12.00–14.00 saatleri arasında Noel Baba hediye dağıtımı, Kıbrıs DJ Academy katkılarıyla gerçekleştirilecek. 14:30–15:00 saatleri arasında Girne Arjantin Tango gösterisi izleyicilerle buluşurken, 15.30–17.30 saatleri arasında Ezgi Akgürgen & Hüseyin Kırmızı konseri müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak. Program, 17:30–20:00 saatleri arasında Kıbrıs DJ Academy performansıyla devam edecek.