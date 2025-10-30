Girne Belediyesi ‘İkinci Bahar Programı’ kayıtları devam ediyor

Girne Belediyesi, yaş almış bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onları sosyal hayata daha aktif şekilde katmak amacıyla sürdürdüğü ‘İkinci Bahar Programı’ kapsamında kayıtların devam ettiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda; evde sağlık hizmetleri (şeker, tansiyon ölçümü, kan alımı), yatağa bağımlı hastalara fizik tedavi desteği, hastane transferleri ve ilaç temini, kuaför hizmeti, diyetisyen eşliğinde beslenme danışmanlığı, sosyal geziler ve doğum günü kutlamaları gibi birçok faaliyet yer alıyor.

Vatandaşların program hakkında detaylı bilgi ve kayıt için, 0533 870 20 10 numaralı telefondan Girne Belediyesi’ne ulaşabileceği belirtildi.