Girne Belediyesi “Gıda Hijyeni ve Güvenliği Eğitimi” tamamlandı

Girne Belediyesi tarafından toplum sağlığının korunması ve gıda güvenliği standartlarının yükseltilmesi amacıyla düzenlenen Gıda Hijyeni ve Güvenliği Eğitimi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim programı kapsamında gıda sektörü ile çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri, güncel hijyen uygulamaları ve gıda güvenliği konularında bilgilendirildi.

Eğitimde, gıda üretimi ve sunumu süreçlerinde uyulması gereken temel hijyen kuralları, yasal yükümlülükler ve halk sağlığını korumaya yönelik uygulamalar ele alındı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi yetkilileri, toplum sağlığının korunmasına katkı sağlayan bu tür eğitim çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, eğitime katılım gösteren tüm işletme temsilcilerine teşekkür etti.