Girne Belediyesi, Barış Parkı’nda çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyecek

Girne Belediyesi, Dünya Çocuk Günü kapsamında pazar günü Barış Parkı’nda çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik programında balon ve dondurma dağıtımı, maskot gösterileri, müzik ve eğlence aktiviteleri ile yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Etkinlikler gün boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerin katılımına açık olacak.

Öte yandan Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Barış Lunaparkı’nda da çocuklara özel sürprizler hazırlandı. Lunapark kart yüklemelerine özel ek promosyon kampanyası uygulanırken, belirlenen yükleme tutarlarına göre vatandaşlara ilave kullanım bakiyesi verilecek. Kampanya kapsamında 100 TL ile 199 TL arasındaki yüklemelere 25 TL, 1000 TL ve üzeri yüklemelere ise 250 TL’ye kadar ek promosyon sağlanacak.