Gemikonağı'nda motosikletliye çarpan sürücü alkollü çıktı

Gemikonağı'nda bir kişi arabayla motosikletliye çarpıp olay yerinden kaçtı. Daha sonra bulunan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, JA 358 plakalı araçla Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde dikkatsiz şekilde seyrederken 24 yaşındaki Ghulam Mustafa yönetimindeki SY 139 plakalı motosikletin arka kısmına çarpan sürücü durmayıp, olay yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan Mustafa, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturmada kazaya neden olan JA 358 plakalı aracın sürücüsünün 26 yaşındaki Hasan Leyla İçer olduğu tespit edildi. Tutuklanan İçer'e yapılan alkol testinde 176 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptandı.