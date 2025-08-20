“Geçici öğretmen atamalarına siyaset karışmasın”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) geçici öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı, “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınav sonuçları esas alınmalı” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in yaptığı açıklamada, söz konusu atamaların liyakata dayalı olması gerektiğine de vurgu yaparak, “Eğitim, siyasi hesapların değil, liyakatın konusu olmalıdır” dedi.

Maviş’in açıklaması şöyle:

Geçici öğretmen görevlendirmeleri her yıl tartışma yaratıyor. Nedeni basit: Kriter yok, siyaset var. Bu durum öğretmenleri zan altında bırakıyor, güvencesizliğe ve sömürüye açık bir düzen yaratıyor.

Geçici görevlendirmeler eğitim sisteminde her zaman olacak. Ancak bunlar adil, şeffaf ve liyakat esasına göre yapılmalıdır.

KTÖS’ün önerisi açıktır:

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınav sonuçları esas alınmalı.

Daha önce görev yapanların müdür ve denetmen raporları dikkate alınmalı.

Atamalar siyasetin keyfine göre değil, mesleki liyakate göre yapılmalı.

Seçim süreci yeni riskler getiriyor. Yalnızca sağlık ve eğitimde geçici görevlendirme yapılabilmesi, partizan kayırmacılığa kapı aralayabilir. Biz öğretmenlerin bu şekilde anılmasını istemiyoruz.

KTÖS olarak vurguluyoruz:

Geçici öğretmenler güvencesiz bırakılmamalı.

Atamalar objektif kriterlerle yapılmalı.

Genel Ortaöğretim Sınavı’nda başarılı olanların ataması için seçim yasaklarında düzenleme yapılmalı.

Eğitim, siyasi hesapların değil, liyakatın konusu olmalıdır.