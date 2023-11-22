Gazimağusa’da bazı bölgelere yarın iki saat elektrik verilemeyecek
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere yarın iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere yarın iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile 11:00 saatleri arasında; "Cemer Su, Yıldırım, Sınırüstü, Aygün, Boğaziçi, Kuzucuk ve Ötüken" bölgelerine elektrik verilemeyecek.
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Etiketler : elektrik, Kıb-Tek, Gazimağusa