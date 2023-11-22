Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Gazimağusa’da bazı bölgelere yarın iki saat elektrik verilemeyecek
Gazimağusa’da bazı bölgelere yarın iki saat elektrik verilemeyecek

Gazimağusa’da bazı bölgelere yarın iki saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere yarın iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

A+A-

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere yarın iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile 11:00 saatleri arasında; "Cemer Su, Yıldırım, Sınırüstü, Aygün, Boğaziçi, Kuzucuk ve Ötüken" bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Bu haber toplam 503 defa okunmuştur
Etiketler : , ,