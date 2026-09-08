Gazimağusa Belediyesi sıkıştırmalı çöp aracı alımı için sözleşme imzaladı

Gazimağusa Belediyesi, kent temizliğinde hizmet kapasitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla 1 adet 2026 model Mercedes-Benz Arocs, Hıdromek hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı alımı için bugün sözleşme imzaladı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi ile Serhan Kombos Otomativ Ltd. arasında imzalanan sözleşme kapsamında alınacak çöp kamyonunun ihale bedeli 133 bin 848 Sterlin olarak belirlendi.

İmza töreninde Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile birlikte İhale Komisyonu Başkanı, Belediye Meclis Üyesi Özkan Oza, komisyon üyeleri Erhun Şahali ve Özgür Dedeoğlu hazır bulundu.

Sözleşmede belirtilen şartlar doğrultusunda 180 takvim günü içerisinde Gazimağusa Belediyesi’ne teslim edilecek araç, en az 22 metreküp gövde ve 1,5 metreküp yükleme haznesine sahip olacak.

Uluçay: Araç ve ekipman yatırımlarına önem veriyoruz

Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, imza töreninde yaptığı konuşmada, belediye hizmetlerinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için araç ve ekipman yatırımlarına önem verdiklerini belirtti.

Kentin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, belediye kaynaklarını doğrudan hizmete dönüştürdüklerini aktaran Uluçay, söz konusu aracın ihale sürecinin şeffaf, titiz ve sağlıklı şekilde yürütülmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.