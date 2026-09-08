“Belirsizliklerin netleştirilmesi gerekiyor”

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), elektronik vize konusunda yetkililere çağrı yaparak, geçiş sürecindeki belirsizliklerin netleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan e-vize (Elektronik Vize) Tüzüğü ile İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde yapılan değişikliklerin, ülkenin göç yönetiminin dijitalleşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Düzenlemenin uluslararası öğrenci kabul ve kayıt süreçlerinin sonuna yaklaşılan bir dönemde yayımlanmasının ise, üniversiteler ve öğrenciler açısından önemli uygulama sorunları ve belirsizlikler yarattığı belirtilen açıklamada, tüzüğün hazırlık sürecinde üniversitelerle bilgilendirme toplantısı yapıldığı ancak taslak metinin üniversitelerle paylaşılmadığı ve taslak üzerinden görüş alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası öğrencileri doğrudan etkileyen böylesine kapsamlı düzenlemelerin yeterli bir geçiş süresi bırakılarak ve üniversitelerin görüşleri alınarak, hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

“Geçiş döneminde hangi sistemin esas alınacağı açıklığa kavuşturulmalı”

Uluslararası öğrencilerin işlemlerinde halen kullanılan YÖKAS’ın uygulama sürecinde, zaman zaman erişilebilirlik, performans ve veri uyumluluğuna ilişkin sorunlarla karşılaşıldığı ifade edilen açıklamada, “Sistemin çalışmaması veya tutarsız çalışması, dış temsilciliklerde öğrencilerin bilgilerinin doğrulanamamasına ve vize işlemlerinin yapılamamasına kadar varan sonuçlar doğurmaktadır.” denildi.

YÖKAS’ın geliştirilmesi için yakın zamanda yeni bir firma ile anlaşıldığı ve eylül ayında güncelleme yapıldığı belirtilen açıklamada, bu çalışmaların öğrenci kabul döneminden çok daha önce tamamlanması gerektiği kaydedildi, üniversitelerin karşılaştığı teknik sorunların hızlı şekilde çözülebilmesi için daha etkin bir iletişim ve teknik destek mekanizmasına ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yeni e-vize sisteminin devreye girmesiyle birlikte YÖKAS’ın ne zaman devreden çıkarılacağı, e-vizeye ne zaman tam olarak geçileceği ve geçiş döneminde hangi sistemin esas alınacağının açıklığa kavuşturulması gerektiği kaydedildi.

“Tek merkezli bir veri sistemi kurulmalı”

Üniversitelerin aynı veya benzer öğrenci bilgilerini bugün YÖK, YÖKAS ve e-vize/GöçSis sistemlerine ayrı ayrı aktarmak durumunda olduğu ifade edilen açıklamada, “Aynı öğrenci için farklı sistemlerde farklı kimlik ve referans numaralarının kullanılması süreci karmaşıklaştırmakta ve veri uyuşmazlığı riskini artırmaktadır. Oysa GöçSis, mevzuatta kişi eşleştirilmesini ve tekilleştirilmesini sağlayan, kurumların entegrasyonuna imkân veren merkezi bir sistem olarak tanımlanmaktadır.” denildi.

Bu nedenle öğrenci bilgilerinin, üniversiteler tarafından tek bir merkezi sisteme bir kez gönderilmesi, YÖK, muhaceret, e-vize ve diğer yetkili sistemlerin ihtiyaç duydukları verileri bu merkezi sistemden alması gerektiği belirtilen açıklamada, “Aynı öğrenci için mümkün olduğunca tekil bir kimlik/referans yapısı kullanılmalıdır.” denildi.

“e-vize süreleri akademik takvimle uyumlu olmalı”

“Tüzükte e-vize başvurularının 30 gün içerisinde sonuçlandırılması esas olmakla birlikte, bu sürenin idari gereklilikler nedeniyle 60 güne kadar uzayabileceği belirtilmektedir.” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Uluslararası öğrenci kabulünde 60 günlük süre oldukça uzundur. Vize sonucunun akademik dönemin başlangıcından sonraya kalması öğrencinin KKTC'deki eğitiminden vazgeçmesine ve başka ülkelere yönelmesine neden olabilir. Bu nedenle öğrenci e-vizeleri öncelikli değerlendirilmeli ve sonuçlandırma süreleri akademik takvime uygun şekilde önemli ölçüde kısaltılmalıdır.”

“24 aylık pasaport şartı kaldırılmalı”

Yeni düzenlemenin, KKTC’de elçilik, konsolosluk veya temsilciliği bulunmayan ülkelerden öğrenim amacıyla gelecek kişiler için en az 24 ay geçerli pasaport şartı getirdiği belirtilen açıklamada, bu şartın öğrenci kabul döneminin sonunda getirilmesinin, hâlihazırda kabul almış öğrenciler açısından ciddi mağduriyet yaratabileceğine işaret edildi.

“Öğrencilerin kısa sürede yeni pasaport çıkarmaları her ülkede mümkün olmadığı gibi, bazı ülkelerde mevcut pasaportun yeterli geçerlilik süresi bulunması halinde yenilenmesi de mümkün değildir.” denilen açıklamada, bu nedenle öğrenim amacıyla ülkeye gelecek öğrenciler için 24 aylık pasaport şartının kaldırılmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.

“Öğrenci statüleri ve GöçSis uygulaması netleştirilmeli”

Düzenlemenin, üniversitelerin, öğrencilerinin durumlarını “aktif, pasif, kayıt dondurma, kayıt silme” şeklinde üç ayda bir GöçSis’e bildirmelerini öngördüğü ifade edilen açıklamada, ancak “aktif” ve “pasif” öğrenci kavramlarının hangi kriterlere göre belirleneceğinin açık olmadığı savunuldu. Açıklamada, öğrencinin ikamet iznini doğrudan etkileyebilecek bu statülerin, tüm üniversiteler için ortak ve açık şekilde tanımlanması gerektiği belirtildi.

GöçSis’in web adresi, web servislerinin teknik özellikleri, test ortamı, entegrasyon takvimi ve teknik destek mekanizmasının da henüz açıklığa kavuşturulmadığı savunulan açıklamada, YÖKAS, e-vize ve GöçSis’te yaşanabilecek teknik sorunlar, veri uyuşmazlıkları veya hatalı değerlendirmeler için üniversitelerin doğrudan ulaşabileceği yetkili personel veya birimlerin belirlenmesi; e-posta ve telefon iletişim bilgilerinin üniversitelerle paylaşılması gerektiği kaydedildi.

“Ortak bir geçiş planına ihtiyaç var”

Ortak bir geçiş planına ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, YÖKAS, e-vize ve GöçSis arasındaki görev paylaşımının ve geçiş takviminin açıklanması, GöçSis’in kalıcı teknik altyapısı ve entegrasyon bilgilerinin üniversitelerle paylaşılması ve bundan sonraki düzenlemelerde taslakların üniversiteler ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği ile paylaşılması talep edildi.

Açıklamada, “Amacımız yeni düzenlemelere karşı çıkmak değil; öğrencilerin mağdur olmadığı, öğrenci tercihlerinin değişmesine sebep oluşturmadığı, üniversitelerin aynı veriyi birden fazla sisteme göndermek zorunda kalmadığı, kamu kurumları arasındaki veri ve sistem entegrasyonunun güçlendirilmesi, hızlı ve sürdürülebilir bir sistemin oluşturulmasına katkı sağlamaktır.” denildi.

Birlik açıklamasında, öğrenci kabul ve kayıt döneminin devam ettiği dikkate alınarak, gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasının, öğrencilerin haklarının korunması ve KKTC yükseköğretiminin uluslararası rekabet gücünün sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığına inanç belirtildi.