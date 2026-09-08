“Denizlerde başka bir can kaybetmek istemiyoruz”

YENİDÜZEN

Mağusa Denizciler Birliği Başkanı Melih Akgürel, Mağusa Limanı’ndaki iskelelerin uzun yıllardır bakımsız ve atıl durumda olduğunu belirterek, yaklaşık 60 tekne sahibinin bağlı bulunduğu birlik olarak taleplerinin karşılanmaması halinde eylem kararı aldıklarını açıkladı.

Akgürel, öncelikle Liman Başkanlığı, Başbakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yazılı başvuruda bulunacaklarını, taleplerinin dikkate alınmaması halinde ise liman girişini ve liman trafiğini kapatmaya kadar gidebilecek eylemler yapabileceklerini söyledi.

Mağusa Denizciler Birliği yönetiminin yaptığı toplantının ardından alınan kararları YENİDÜZEN’e aktaran Akgürel, temel amaçlarının olası bir kazanın ve can kaybının önüne geçmek olduğunu vurguladı.

“İskele yaklaşık 80 yıllık”

Kullanılan iskelenin İngiliz döneminden kaldığını belirten Akgürel, iskelenin yaklaşık 80 yıllık, hatta daha eski olabileceğini ifade ederek, mevcut durumda ciddi riskler bulunduğunu söyledi.

Akgürel, “Bir can daha kaybetmeyelim diye bir toplantı yaptık. Çünkü iskele gerçekten İngiliz dönemine ait bir iskele. Yaklaşık 80 yaşında, belki daha da eski. Burada çok büyük riskler var” dedi.

Mağusa Limanı’ndaki iskelelerin onlarca yıldır atıl ve bakımsız durumda olduğunu ifade eden Akgürel, birçok bürokrat, bakan ve ilgili yetkilinin bölgeye gelerek durumu yerinde gördüğünü ancak bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilmediğini söyledi.

Tekne sahiplerinin kullandıkları alan için her ay yer kirası ve temizlik ücreti ödediğine dikkat çeken Akgürel, buna rağmen gerekli bakım ve düzenlemelerin yapılmadığını söyledi.

Akgürel, 2017 yılında beton iskelenin yıkıldığını hatırlatarak, “2017 yılında yıkılan beton iskelemizin ardından bugüne kadar yetkililerden kimse bize yardımcı olmadı. Defalarca buluşup konuyu yetkililere aktarmamıza rağmen kimse bir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.

“Her geçen sezon daha fazla çöken bir iskeleyi kullanıyoruz”

Özellikle yaklaşan kış öncesinde tekne sahiplerinin endişeli olduğunu dile getiren Akgürel, her geçen sezon daha fazla yıpranan iskelenin hem denizciler hem de vatandaşlar açısından tehlike oluşturduğunu belirtti.

İskeleyi yalnızca tekne sahiplerinin kullanmadığına işaret eden Akgürel, tur teknelerinin misafirlerinin de aynı iskeleden geçerek teknelere bindiklerini söyledi.

Akgürel, “Şu anda limandaki tüm tekne sahiplerinin endişesi bu kış. Her geçen sezon daha fazla çökmüş bir iskeleyi kullanıyoruz. İnsanlarımız oradan geçiyor, tur yapan tekneler misafirlerini o iskeleden geçirerek teknelerine bindiriyor. Endişemiz, inşallah bu yüzden bir can daha kaybetmeyiz” dedi.

“Faciadan bir gün önce uyarmıştık”

Geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtınadan bir gün önce limandaki durumla ilgili görüntüleri YENİDÜZEN’le paylaştığını hatırlatan Akgürel, bir gün sonra gemi faciasının yaşandığına işaret etti.

Akgürel, “Aslında bunlar görülen şeyler. Sadece buralara dokunmak lazım” diyerek, risklere olay yaşanmadan önce müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

“Liman trafiğini kapatmaya kadar gidebiliriz”

Birlik olarak eylem kararı aldıklarını açıklayan Akgürel, ilk aşamada sorunları ve taleplerini yazılı olarak ilgili makamlara ileteceklerini kaydetti.

Liman Başkanlığı, Başbakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne dilekçe vereceklerini belirten Akgürel, görüşmelerden sonuç alınmaması halinde eylemlerin boyutunun artırılacağını söyledi.

Akgürel, taleplerinin dikkate alınmaması durumunda limanın girişini ve liman trafiğini kapatmaya kadar gidebilecek eylemler gerçekleştirebileceklerini belirterek, eylemlerin ayrıntılarını birlik yönetimi olarak daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.