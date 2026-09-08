Sağlık Bakanlığı: “3 hastada Batı Nil virüsü testi pozitif çıktı”

Sağlık Bakanlığı, 3 kişide Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran 2 hasta hastaneye yatırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda her iki hastanın da Batı Nil virüsü testi pozitif çıktı.

İki hastanın da genel durumunun düne göre daha iyi olduğu ve şu an itibarıyla hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, herhangi bir şikâyeti bulunmayan bir kişinin rutin kan tetkikleri sırasında yapılan incelemelerde Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Söz konusu kişinin şu anda herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı kaydedildi.

Belirtiler neler?

Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme notunda, Batı Nil Ateşi’nin Culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi.

Virüs bulaşan kişilerin büyük çoğunluğunda herhangi bir hastalık belirtisi görülmediği, yaklaşık yüzde 20’lik kesimde ise grip benzeri belirtilerin ortaya çıkabildiği ifade edildi.

En sık görülen belirtiler arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik ve bitkinlik, kas ve eklem ağrıları, kusma, vücutta döküntü ve şişmiş lenf bezleri bulunuyor.

Virüsü alan kişilerin yüzde 1’inden daha azında ise hastalığın merkezi sinir sistemini etkileyen ağır bir tabloya dönüşebildiği, ensefalit veya menenjit gibi hayati risk taşıyan durumların ortaya çıkabileceği belirtildi. Bu ağır tablonun özellikle yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görüldüğü kaydedildi.

Aşı ve doğrudan etkili ilaç bulunmuyor

Bakanlık, insanlar için geliştirilmiş bir Batı Nil Ateşi aşısı veya virüse doğrudan etki gösteren bir ilacın bulunmadığını, hastalığın tedavisinde destek tedavisinin uygulandığını bildirdi.

Hastalıktan korunmanın en etkili yolunun sivrisinek ısırıklarından korunmak olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda vatandaşlara; pencere ve kapılara sineklik takılması, saksı altlıkları, seyyar havuzlar ve kaplarda biriken suların en az haftada bir değiştirilmesi veya boşaltılması, durağan suların ortadan kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde dışarı çıkarken açık renkli, bol ve uzun kollu kıyafetler ile uzun pantolonların tercih edilmesi, sivrisinek kovucu ürünlerin kullanılması da önerildi.