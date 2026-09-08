“Bu enkazın altında umudu bırakmaya niyetimiz yok”

CTP Milletvekili Filiz Besim, ülkede biriken sorunlara ve toplumun devlete, kurumlara ve siyasete yönelik güven kaybına dikkat çekerek, “Bu enkazı nasıl kaldıracaksınız?” sorusunun artık birçok yerde kendilerine yöneltildiğini söyledi.

Besim, “Bir enkaz nasıl kaldırılır? Önce nereden başlayacağınızı bilmeniz gerekir. Sonra sabırla, parça parça kaldırırsınız” ifadelerini kullanarak, mevcut sorunların yalnızca sağlık, eğitim, ekonomi, trafik ya da kamu alanlarıyla sınırlı olmadığını belirtti.

“Daha derinde bir şey hasar gördü: İnsanların devlete, kurumlara, siyasete hatta birbirlerine olan güveni” diyen Besim, işe tam da buradan başlanması gerektiğini vurguladı.

Her şeyin bir günde düzeltileceği yönünde vaatlerde bulunmayacaklarını ifade eden Besim, “Yapamayacağımızı vaat etmeyerek, yanlış yaptığımızda kabul ederek, işi ehline vererek, denetleyerek, hesap vererek ve toplumdan hiçbir şeyi saklamayarak” hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Besim, ülkede yalnızca kaldırılması gereken bir enkaz bulunmadığını, aynı zamanda yeniden kurulması gereken bir güven ve kaybedilen değerlerin yeniden inşası olduğunu kaydetti.

“Önümüzde sadece kaldırılması gereken bir enkaz yok. Yeniden kurulması gereken bir güven, kaybedilen değerlerin yeniden inşası var” diyen Besim, bu noktada siyasetçilere de büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Toplumun siyasete neden güvenmediğinin anlaşılması gerektiğini belirten Besim, “Toplumun siyasete neden güvenmediğini anlamadan, o güveni yeniden kazanamayız” dedi.

Besim, 6 Aralık’ın önemli bir gün olduğunu belirterek, bunu ülkenin yeniden ayağa kalkabileceğine inanmak için bir başlangıç olarak söyledi.

Besim son olarak, “Kolay olmayacak. Zaman alacak. Ama nereden başlayacağımızı biliyoruz. En önemlisi, bu enkazın altında umudu bırakmaya hiç niyetimiz yok” ifadelerini kullandı.