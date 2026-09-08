“Sivrisinekle mücadelede kurumlar görevlerini yerine getirmelidir”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), sivrisinekle mücadelede Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve tüm belediyelere görevlerini eksiksiz yerine getirme çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, halkın ve medyanın da bu hayati sağlık sorunu karşısında üzerlerine düşeni yapması, konuya sessiz kalmaması, kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi için güçlü ve sürekli kamuoyu baskısı oluşturması istendi.

Ülkede yıllardır süren sivrisinek sorununun artık görmezden gelinemeyecek ciddi bir halk sağlığı tehdidi haline geldiği belirtilen açıklamada, “Sivrisinekler; Batı Nil Virüsü, sıtma, dang humması, sarı humma gibi ağır hastalıklara, kalıcı sağlık sorunlarına ve ölümlere neden olabilen enfeksiyonların taşıyıcısıdır.” denildi.

Açıklamada, sivrisinek kaynaklı hastalıkların dünya genelinde önemli hastalık yükü ve ölüm nedenleri arasında yer aldığı da kaydedildi.

Ülkede yıllar önce görülmeye başlayan yeni ve daha tehlikeli sivrisinek türleri olmasına rağmen kayda değer bir mücadele yürütülmediği ileri sürülen açıklamada, “Artık bu son derece ciddi halk sağlığı sorununa karşı gereken yapılmalı ve daha fazla gecikmeden soruna kapsamlı bir çözüm getirilmelidir.” ifadelerine yer verildi.

“Sorun geri döndürülemez kayıplara yol açmadan gerekli adımlar atılmalıdır.” denilen açıklamada, birliğin her türlü işbirliğine ve katkıya hazır olduğu da belirtildi.