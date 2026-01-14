Gazi-Canbulat İlkokulu öğrencileri Çağlayan Parkı’nda fidan dikti

Gazi-Canbulat İlkokulu öğrencileri bugün Çağlayan Parkı’nı ziyaret ederek çevre bilincini artırmaya yönelik fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe okul müdürü Akile Tuğçe Aykulu ve okul öğretmenleri de eşlik etti. Fidan dikmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, etkinliğin ardından parkta bulunan oyun gruplarında vakit geçirdi. Çocuklar, doğayla iç içe geçen bu anlamlı günde parkta piknik yapmanın da keyfini yaşadı.

Fidanların bakım ve sulama süreci LTB Park Bahçeler Şubesi tarafından yapılacak. Etkinlik, çevre bilincinin günlük davranışlara dönüşmesi açısından öğrenciler için uygulamalı bir öğrenme deneyimi yarattı.