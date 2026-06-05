Gazeteciler ile sosyal medya kullanıcılarına para cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yasa ile devam eden ceza davalarında zanlıların, bazı durumlarda ise şikayetçi ve tanıkların isim ve fotoğraflarının kamuoyuna açık şekilde paylaşılması suç kapsamına alındı.

Yasaya eklenen “Masumiyet Karinesinin İhlali” başlıklı 23B maddesi uyarınca, henüz mahkumiyet kararı bulunmayan bir kişinin yargılandığı suçla bağlantılı olarak açık kimliğinin veya fotoğrafının yayımlanması, paylaşılması ya da herhangi bir şekilde teşhir edilmesi cezai yaptırıma tabi olacak. Aynı koruma, belirli durumlarda davadaki şikayetçi ve tanıklar için de geçerli olacak.

Gazeteciye 4, vatandaşa 2 asgari ücret cezası

Söz konusu yasağı ihlal eden kişiler, mahkum edilmeleri halinde aylık brüt asgari ücretin iki katına kadar para cezasına çarptırılabilecek.

İhlalin gazete, televizyon, internet medyası veya sosyal medya platformları aracılığıyla yapılması durumunda ise ceza ağırlaştırılacak. Bu kapsamda para cezası, yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin dört katına kadar çıkabilecek.

Yasada bazı istisnalara da yer verildi. Firari durumdaki bir zanlının veya yargılanan bir kişinin bulunması ya da yakalanmasına yardımcı olmak amacıyla isim ve fotoğraf paylaşılması halinde bu hüküm uygulanmayacak.