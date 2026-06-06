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Gazeteciler Birliği'nde Genel Kurul günü: İşte yeni Yönetim Kurulu

Gazeteciler Birliği'nde Genel Kurul günü: İşte yeni Yönetim Kurulu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu gerçekleşti, yeni yönetim belirlendi.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu gerçekleşti, yeni yönetim belirlendi.

KTGB Kompleksi Paradise Park Kapalı Salonu'nda saat 10.50'de başlayan Genel Kurul, saat 14.00 sıralarında son buldu.

Oylama sonucunda KTGB’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

  • Ahmet Karagözlü
  • Sonay Orbay
  • Ayşemden Akın
  • Nazar Erişkin
  • Serap Şahin
  • İltaç Aslım
  • Nupelda Karabuğday
  • İbrahim Güneşer
  • Yağmur Çal

Yedek üyeler: 

  • Ferda Aşıroğlu
  • Esengül Evcil

BRTK Yönetim Kurulu Seçim Sonucu: Damla Soyalp

TAK Yönetim Kurulu Seçim Sonucu: Artun Çağa

Görev dağılımı, yeni yönetimin ilk toplantısında yapılacak.

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