Gazeteciler Birliği'nde Genel Kurul günü: İşte yeni Yönetim Kurulu
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu gerçekleşti, yeni yönetim belirlendi.
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu gerçekleşti, yeni yönetim belirlendi.
KTGB Kompleksi Paradise Park Kapalı Salonu'nda saat 10.50'de başlayan Genel Kurul, saat 14.00 sıralarında son buldu.
Oylama sonucunda KTGB’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
- Ahmet Karagözlü
- Sonay Orbay
- Ayşemden Akın
- Nazar Erişkin
- Serap Şahin
- İltaç Aslım
- Nupelda Karabuğday
- İbrahim Güneşer
- Yağmur Çal
Yedek üyeler:
- Ferda Aşıroğlu
- Esengül Evcil
BRTK Yönetim Kurulu Seçim Sonucu: Damla Soyalp
TAK Yönetim Kurulu Seçim Sonucu: Artun Çağa
Görev dağılımı, yeni yönetimin ilk toplantısında yapılacak.
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Etiketler : KTGB, gazeteciler birliği