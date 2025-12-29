Türkiye’de Cumhurbaşkanını tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi.

Altaylı, YouTube kanalındaki sözleri nedeniyle cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla yargılanmıştı.

Altaylı, yargılama sonunda 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Karar duruşması 26 Kasım'da görülmüştü

Türkiye saatiyle Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan salonda görüldü.

Savunmasını yapan Altaylı, mahkemeden beraatini talep etti. Savcılık ise sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı’nın 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Altaylı “Örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok.” dedi, emsal kararlarda daha ağır sözler için beraat kararları verildiğini vurguladı.

Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası

Mahkeme, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutukluluğun devamına gerekçe olarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve kaçma şüphesini gösterdi.

Altaylı 8 ay daha cezaevinde kalacak

Fatih Altaylı'nın 8 ay daha cezaevinde kalması bekleniyor, avukatları ise hapis cezası kararını istinafa taşıyacak.