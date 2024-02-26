Gaile 506 - Editörün Notu
Adanın kuzeyinde de güneyinde de gailemiz aynıdır. İster Türkçede ister Rumcada olsun gailemiz birdir.
Adanın kuzeyinde de güneyinde de gailemiz aynıdır. İster Türkçede ister Rumcada olsun gailemiz birdir. Kendimizi ama özellikle genç nesilleri düşmanlığın ve çatışmanın doğurduğu ızdıraplardan kurtarmak, her canlının yaşamına ve haklarına saygı duyulduğu ve bunların güvence altına alındığı bir gelecek inşa etmektir. İşte bu yüzden ilerici düşüncelere tutunuyoruz; umudumuzu özgürleştirici fikirlere bağlıyoruz. İşte bunun için Gaile’nin ailesini büyütmeye, gücümüze güç katacak sesler keşfetmeye koyulduk; nefretten, hoşgörüsüzlükten, ırkçılıktan, muhafazakarlıktan, cinsiyetçilikten, homofobiden, milliyetçilikten ve bir hayatın diğerinden daha değerli olduğu algısından kaynaklanan her türlü egoistlikten arınmış, her düşüncenin özgürce ifade edileceği; sansür, değersizleştirme, hor görmeye maruz kalmayacağı bir alan sunmaya. Okuyarak, yazarak ortak Gaile’mizde buluşmak dileğiyle.
Sayı Editörü: Maria Siakalli
Yayın Kurulu
Ahmet Güneyli
Emel Kaya
Hakan Karahasan
Hakkı Yücel
Maria Siakalli
Pervin Yiğit
Seda A. Refik
Serkan Tansel
Yılmaz Akgünlü
Ağ Editörü ve Kapak Tasarımı: Hüseyin Özbarışcı
Yayıncı: yeniduzen.com