Gaile 506 - Editörün Notu

Adanın kuzeyinde de güneyinde de gailemiz aynıdır. İster Türkçede ister Rumcada olsun gailemiz birdir. Kendimizi ama özellikle genç nesilleri düşmanlığın ve çatışmanın doğurduğu ızdıraplardan kurtarmak, her canlının yaşamına ve haklarına saygı duyulduğu ve bunların güvence altına alındığı bir gelecek inşa etmektir. İşte bu yüzden ilerici düşüncelere tutunuyoruz; umudumuzu özgürleştirici fikirlere bağlıyoruz. İşte bunun için Gaile’nin ailesini büyütmeye, gücümüze güç katacak sesler keşfetmeye koyulduk; nefretten, hoşgörüsüzlükten, ırkçılıktan, muhafazakarlıktan, cinsiyetçilikten, homofobiden, milliyetçilikten ve bir hayatın diğerinden daha değerli olduğu algısından kaynaklanan her türlü egoistlikten arınmış, her düşüncenin özgürce ifade edileceği; sansür, değersizleştirme, hor görmeye maruz kalmayacağı bir alan sunmaya. Okuyarak, yazarak ortak Gaile’mizde buluşmak dileğiyle.

Sayı Editörü: Maria Siakalli

Yayın Kurulu

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Maria Siakalli

Pervin Yiğit

Seda A. Refik

Serkan Tansel

Yılmaz Akgünlü

Ağ Editörü ve Kapak Tasarımı: Hüseyin Özbarışcı

Yayıncı: yeniduzen.com