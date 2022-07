Fengaros ayışığında 10.yaşını kutluyor

Murat OBENLER

Dünyadan ve Kıbrıs’tan kendi alanında öncü müzisyenleri buluşturan adanın en iyi festivallerinden olan Fengaros Festivali’nin 10.yaş kutlamaları güzel Trodos köyü Kato Drys’te başladı. 10’dan fazla ülkeden 45’ten fazla canlı performansı ve DJ performanslarının sahneleneceği,birçok atölye çalışmasının yer alacağı 3 günlük büyük buluşmanın ilk gününde birçok sahnede farklı tarzlarda müzik yapan müzisyenler performanslar sergiledi.





Sanatseverler Köy Sahnesi, Ana Sahne ve Gizli Bölgeler arasında mekik dokudu

Poptan rock’a uzanan Ana (Alan)Sahne, folk müzik ağırlıklı Köy Sahnesi ve elektronik ağırlıklı Gizli Bölgeler ile farklı müzik tarzları olan müzikseverlere hitap eden festivalin ilk gününde Ana Sahnede Avrupa’nın en eski ve efsane hardrock,saykodelik rock grubu Nightstalker, hard rock grubu The Ladderman, Private Garden, Citrus Bloosom, Kontovourkis And Co. Ve VAS Stylianos sahne alırken Köy Sahnesi’nde Bulgar “Etnobass” grubu Oratnitza, Yunan şanson sanatçıcı ve kemancısı Fotis Siotas, George Kontrafouris Trio, Kalesma, Sias, Judith Backedorf ve Dj.Sofranis sahnedeydi. Calsberg Beer Garden’da ise Aristomedos, Billyd ve Alekkos B2B Motif setleriyle müzikseverleri eğlendirdi.

Kendine özgü deneysel müzikal karışımlar yaratan Kıbrıslı-Ukraynalı performans sanatçısı Nama Dama (Anastasia Demetriadou) ise Yiannis Constantinou(çello) ve Xanthos Pattichis(bas) eşliğinde

Gizli Alanda sahne alarak deneysel çalışmaları ile müzikseverleri farklı bir dünyaya götürdü.

Biletler internetten satışta

Bugün (29 Temmuz Cuma) saat 20:30’da İnal Bilsel de ülkemizden müzisyenlerin eşliğinde Ana Sahnede performans sergileyecek. Festival için biletler https://fengaros.com/tickets adresinden alınabilir.