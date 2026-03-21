“Farklılık değil, çeşitlilik: Down sendromlu bireylerle birlikte daha güçlü bir toplum”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, Down sendromlu bireylerin haklarına, yaşam koşullarına ve toplumdaki yerlerine dikkat çekti.

Yazılı açıklama yapan birlik, down sendromunun 21. kromozomun fazladan bir kopyasının bulunması sonucu ortaya çıkan genetik bir farklılık olduğunu vurgulayarak, bunun bir hastalık değil bireyin yaşam boyu taşıdığı bir durum olduğunu belirtti. Açıklamada, down sendromlu bireylerin uygun sağlık hizmetleri, eğitim olanakları ve sosyal destekle toplumun aktif ve üretken bireyleri olarak yaşamlarını sürdürebileceğine dikkat çekildi.

Tıp ve eğitim alanındaki gelişmeler sayesinde down sendromlu bireylerin yaşam süresi ve kalitesinin arttığı ifade edilen açıklamada, buna rağmen eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşama katılım alanlarında ciddi sorunların devam ettiği kaydedildi. Bu sorunların en önemli nedeninin toplumsal önyargılar olduğuna işaret edilerek, “yapamazlar” anlayışından vazgeçilmesi ve bireylerin yeteneklerine odaklanılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, devlet kurumlarına, sağlık sistemine ve topluma önemli sorumluluklar düştüğü belirtilerek, down sendromlu bireylerin sağlıklı gelişimi için erken tanı ve erken müdahale programlarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Down sendromu tanı programının rutin gebelik tarama programında ücretsiz olarak devlet tarafından yapılmıyor olmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Çocukluk döneminden itibaren nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin sağlanması, kapsayıcı özel eğitim olanaklarının yaygınlaştırılması, down sendromlu bireylerin sosyal yaşama ve istihdama katılımını destekleyen politikaların geliştirilmesi ile ailelere yönelik psikososyal destek ve rehberlik hizmetlerinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Toplumsal farkındalığın en az sağlık ve eğitim hizmetleri kadar önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Down sendromlu bireylerin karşılaştığı en büyük engellerin çoğu zaman fiziksel değil, toplumsal önyargılar ve yanlış algılar olduğu ifade edildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, down sendromlu bireylerin eğitim aldıklarında, desteklendiklerinde ve fırsat eşitliği sağlandığında toplumun her alanında yer alabilen, üretebilen ve sosyal yaşamı zenginleştiren bireyler olduğunu kaydetti.