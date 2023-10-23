Falyalı cinayeti: Dördüncü duruşma bugün gerçekleşiyor
Çatalköy’de suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili dördüncü duruşma, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde gerçekleşiyor.
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Çatalköy’de suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili dördüncü duruşma, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde gerçekleşiyor.
Duruşmada yeni bir tanık mahkemeye çıkarılıp yargı karşısında dinlenecek. Cinayete ilişkin duruşma süreci 5 Ekim tarihinde başlamıştı.
İlk duruşmada tanık kürsüsüne çıkarılan Faik Enderoğlu, soruları yanıtlamıştı. Enderoğlu, suikastın gerçekleştiği sokakta bulunuyordu.
İkinci ve üçüncü duruşmalarda ise olay yeri inceleme polisi mahkemede dinlenmiş, bulunan delilleri aktarmıştı.
Duruşmanın birazdan gerçekleşmesi bekleniyor.
Fotoğraf: Onur ULAĞ
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Etiketler : mahkeme, Halil Falyalı cinayeti