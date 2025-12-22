Eylem ateşi yandı

Narenciyeciler, sorunlarına dikkat çekmek üzere, Güzelyurt’ta “süresiz eylem ateşi” yakarak eylem başlattı.

Narenciye Üreticiler Birliği lokali önünde yakılan ateşin ardından basın açıklaması yapıldı.

Eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri ve bazı sendikalar da destek verdi.

Birlik Başkan Ali Alioğlu, “Narenciye ateşine bir el de sen ver” diyerek eyleme katılım çağrısı yapmıştı.