‘Euro’ kazanan geliyor!

Kuzeyden güneye girişler:

Ocak: 97.176

Şubat: 122.606

Mart: 125.349

Nisan:136.444

Mayıs: 170.775

Haziran: 161.926

Temmuz: 178.538

Ağustos: 168.547

Eylül: 189.797

Ekim: 181.841

Toplam: 1.533.949

Güneyden kuzeye girişler:

Ocak: 173.327

Şubat: 176.744

Mart: 204.509

Nisan: 231.192

Mayıs: 248.181

Haziran: 264.064

Temmuz: 272.994

Ağustos: 311.463

Eylül: 248.213

Ekim: 242.822

Toplam: 2.373.509

Ayşe GÜLER

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı nedeniyle Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan vatandaşlar için adanın kuzeyi, gün geçtikçe daha ‘cazip’ hale geldi.

Kıbrıs’ın kuzeyi güneydeki fiyatlara kıyasla temel tüketim maddelerinden, kıyafete, akaryakıttan ilaçlara kadar birçok mal ve hizmet, Kıbrıslı Rumlar için çok daha avantajlı oldu.

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre, Ocak ila Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde

güneyden kuzeye 5 milyon 453 bin 970 giriş oldu. Kuzeyden güneye giriş yapanlar ise 5 milyon 449 bin 962.

Resmi verilere göre; güneyden kuzeye geçişlerin 2 milyon 373 bin 509’u Kıbrıslı Rumlar. Aynı dönemde güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise 1 milyon 553 bin 949.

Kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Rumlar ile güneye giden Kıbrıslı Türkler kıyaslandığında aradaki fark yüzde 55.

En az giriş Ocak’ta

Turizm Bakanlığı resmi verilere göre; Ocak ayında barikatlardan 337 bin 544 giriş, 341 bin 3 ise çıkış oldu.

Şubat’ta bu sayı az artışla 374 bin 11’e çıktı.

Resmi verilere göre kademeli artış her ay devam etti. Güneyden kuzeye Mart’ta 437 bin 610, Nisan’da 516 bin 177, Mayıs’ta 586 bin 283, Haziran’da 603 bin 780 geldi. Temmuz’da bu rakam, 648 bin 683.

Ağustos’ta zirve…

Geçiş noktalarını kullanarak yapılan geçişler, Ağustos’ta zirveye ulaşarak, 702 bin 715’i buldu. Söz konusu ay, ilk 10 aydaki geçişlerdeki en yüksek rakam oldu.

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine

Eylül’de 625 bin 188, Ekim’de ise 621 bin 979 geçiş oldu.

En fazla geçiş

Kıbrıslı Rumlar dışında söz konusu dönemde en fazla güneyden kuzeye geçiş, İngiltere, Bulgaristan, Romanya’dan gelen yabancılar oluşturdu.

Buna göre; Ocak-Ekim döneminde, İngiltere’den 248 bin 308 (Kıbrıslı Türkler hariç), Bulgaristan’dan 134 bin 245, Romanya’dan 127 bin 870 yabancı barikatlardan kuzeye geçiş yaptı.

Bu dönemde en az geçiş Suriye’den gelen yabancılar oluşturdu, 822 geçiş kaydedildi.

Diğer ülkelerin yolcu dağılımı…

İstatistiki verilerde; güneyden kuzeye barikatlardan geçiş yapan yabancıların dağılımı da madde madde sıralandı.

Dağılım şöyle: Almanya: 82576, ABD: 18314, Arnavutluk: 1847, Avustralya: 6197, Avusturya: 12469, Belçika: 9365, Bosna Hersek:1118, Çekya: 18147,Çin: 7702, Danimarka: 11268, Finlandiya: 5263, Fransa: 36755, Hindistan: 6006, Hollanda: 15241, İngiltere: 248308, İngiltere (Kıbrıslı Türkler): 33859, İran: 5971, İrlanda: 8527, İspanya: 15202, İsrail: 68808, İsveç: 15715, İsviçre: 6764, İtalya: 44026, Kanada: 5587, Letonya: 9802, Lübnan: 14353, Macaristan: 19772, Moldovya: 5974, Norveç: 8610, Pakistan: 5279, Polonya: 59947, Romanya: 124870, Rusya: 47662, Slovakya: 45043, Slovenya: 3067, Suriye: 822, Ukrayna: 27660, Ürdün: 7563, Yunanistan: 203237, Diğer: 145261.

Ercan ve deniz ulaşımı: 257 bin 867 yolcu

Resmi verilerde; Ercan Havaalanı ve deniz yoluyla adaya yapılan girişler de detaylandırıldı.

Buna göre; 10 aylık dönemde KKTC ve TC uyruklu kişiler hariç, 257 bin 867 yolcu adaya geldi.

Yolcuların uyrukları incelendiğinde, en fazla İran, Rusya ve İngiltere’den adaya giriş yapıldığı görüldü.

Ocak-Ekim döneminde adaya İran’dan 27 bin 24, Rusya’dan 26 bin 35, İngiltere’den ise (Kıbrıslı Türk hariç) 21 bin 824 geçiş oldu.