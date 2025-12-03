Eski AB diplomatı Mogherini usulsüzlük şüphesiyle gözaltında

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Servisi ve Avrupa Koleji (College of Europe) binalarına yapılan polis baskınında, AB eski Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini dahil üç kişinin usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Avrupa Başsavcılığı’nın dolandırıcılık soruşturması kapsamında Federica Mogherini’nin gözaltına alınması hem Brüksel hem de Roma’da şok etkisi yarattı.

Mogherini, diplomasi çevrelerinde oldukça tanınan, Matteo Renzi’nin başbakanlığı döneminde İtalya Dışişleri Bakanlığı ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi üst düzey siyasi görevlerde bulunmuş bir isim.

Şu anda, AB kurumlarına erişim için bir sıçrama tahtası olarak görülen, Avrupa çalışmaları alanında faaliyet gösteren College of Europe’un rektörlüğü görevini yürütüyor.

Gözaltına alınan diğer ikinci isim ise, 2021-2024 arasında DAES genel sekreterliği görevini üstlenen ve AB içerisinde tanınan üst düzey bir yetkili olan Stefano Sannino oldu.

“Fonları kötüye kullanma”

Avrupa Birliği'nin (AB) eski Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, “fonları kötüye kullandığı” şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Belçika polisinin, Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Servisi (EAD) bürolarında arama yaptığı ve üç kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. Belçikalı VRT News kanalı, Le Soir ve L'Echo gazeteleri, gözaltına alınanlar arasında Mogherini'nin de bulunduğunu bildirdi. AFP haber ajansı da soruşturma çevrelerine dayandırdığı haberinde Mogherini'nin halen polis gözetiminde bulunduğunu duyurdu.

AB Başsavcılığından yapılan açıklamada da Brüksel'de EAD'nin bürolarına polis baskınları yapıldığı, ayrıca Brugge kentindeki eğitim kurumu College of Europe ile şüphelilerin evlerinin de arandığı belirtildi. Açıklamada gözaltına alınanların kimliklerine dair bilgi verilmedi.

AB Başsavcılığı, 2021-2022 yıllarında genç diplomatların yetiştirilmesine yönelik dokuz aylık bir eğitim programının ihale ilanıyla bağlantılı soruşturmada, yolsuzluk ve dolandırıcılık yönünde güçlü şüphe bulunduğunu kaydetti.