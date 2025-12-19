Erhürman: “Yöntemi esasın önüne koyuyoruz”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, üçlü görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya ilişkin yapılan yorumları dikkatle takip ettiğini belirtti. Yazılı bir açıklama yapan Erhürman, aynı metin üzerinden hem “federasyona dönüldü” hem de “federasyondan vazgeçildi” yönünde farklı değerlendirmeler yapılmasına dikkat çekti.

Erhürman, izlenen yaklaşımın net olduğunu vurgulayarak, son birkaç yıldır savundukları gibi yöntemin (metodolojinin) esasın önüne konulduğunu ifade etti. Dört maddelik yöntem önerileri kabul edilmeden, esasa ilişkin hiçbir konunun, çözüm modeli dahil, ele alınmayacağını yineledi.

Yöntem önerisinin ilk maddesinin, dönüşümlü başkanlığı da kapsayacak şekilde siyasi eşitliğin kabul edilmesi olduğunu hatırlatan Erhürman, bu kabul gerçekleşmeden diğer maddelere ve esasa geçilmeyeceğini belirtti. Bu tutumun seçim öncesinde, seçim sürecinde ve seçim sonrasında değişmeden korunduğunu kaydetti.

Erhürman, yöntem önerisinin birinci maddesinden başlanmış olmasını ve bu maddenin ilk kısmının esasa dair herhangi bir atıf yapılmaksızın kabul edilmesini önemsediklerini ifade etti.

Açıklamasında, “Seçimden önce ne dediysek seçimden sonra da onu yapıyoruz” diyen Erhürman, sürecin sabır, soğukkanlılık ve kararlılıkla adım adım ilerletilmeye devam edileceğini belirtti. Erhürman ayrıca, yapılan yorum, görüş ve eleştiriler için teşekkür etti.