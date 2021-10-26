Erhürman: “Ülke ekonomisini enkaza çevirdiniz”

Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin ekonomik durumuna değindi, hükümetin ‘çelişkili ve tutarsız’ tavırlarla ülke ekonomisini ‘enkaza’ çevirdiğini savundu. Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Başbakan Ersan Saner’e işaret ederek, “hala büyük bir vurdumduymazlıkla konuşmaya devam ediyorlar” dedi.

İşte Erhürman’ın sosyal medya açıklaması:

“Maaşların ödenemeyeceğine dair söylemleri doğru bulmadığını söylemiş Sn. Dursun Oğuz. Oysa "bir katkı olmazsa 12. ve 13. maaşlarda sorun olabilir" diyen hükümet adına Sn. Saner’di. Bu arada borçlanma rekoru kıran da bu hükümet, "Türkiye'den parayı en iyi ben koparırım" demeye devam eden de...

Çelişki, tutarsızlık falan bir yana, hesapsızlık, plansızlık ve yarattıkları öngörülemezlik ekonomiyi enkaza çevirmişken hala büyük bir vurdumduymazlıkla konuşmaya devam ediyorlar!!!”