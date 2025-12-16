Erhürman, Stephen Doughty ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşik Krallık Avrupa, Kuzey Amerika ve Deniz Aşırı Topraklar Devlet Bakanı Stephen Doughty ile telefon görüşmesi yaptı

Telefon görüşmesinde, Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler değerlendirildi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.